Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle yol Edirne istikametinde trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 TIR da kazaya karışarak yolu kapadı. Bölgeye vinç, çekici ve itfaiye araçları sevk edildi. Bariyerler kesilerek ters yönden ekip sevk edilmeye çalışılıyor" denildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan TIR'lar (İBB kamerası)
-Yolda kalan araçlar
Tem'de 9 Tır Kaza Yaptı, Yol Trafiğe Kapandı (2)
Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHATEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle yol Edirne istikametinde trafiğe kapandı.
Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA
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