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Tem Bahçeşehir'de Tır Kaza Yaptı Yol Kapandı 1

Tem Bahçeşehir'de Tır Kaza Yaptı Yol Kapandı 1

(Tür: İstanbul)

(Tür: İstanbul)

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Bahçeşehir, Istanbul, İstanbul, Kaza
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