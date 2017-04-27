Telsizden Yardım Çağrısı Ekipleri Alarma Geçirdi

KARABÜK'te bir sürücü, telsizle irtibat kurduğu amatör telsizciye kaza yaptığını, eşi ve çocuğunun hareketsiz olduğunu, kendisinin sıkıştığını ileri sürerek yardım istedi. 80'i komando 150 kişilik ekip arama çalışması başlatırken, helikopter ve insansız hava aracı da çalışmalarda kullanıldı. Yapılan çalışmalarda kaza yapan araç bulunamadı.



Dün saat 18.00 sıralarında araç telsizi ile acil yardım çağrısında bulunan bir kişi, Eflani İçesi'nde oturan amatör telsizci Melih Bilgin ile irtibat sağlayarak, adının Ramazan Çelik olduğunu, Başköy Köyü, Baklabostan mevkisinde araçla uçuruma yuvarlandığını, eşi ve çocuğunun hareketsiz olduğunu, kendisinin de sıkıştığını ileri sürerek yardım istedi. Bir süre sonra telsiz irtibatı kesilirken Melih Bilgin, durumu jandarmaya bildirdi.



Jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil ve Orman İşletme ekipleri telsizde belirtilen bölgede çalışma başlattı. Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar bugün devam etti. Arama çalışmalarına Kastamonu'dan gelen 80 kişilik komando ekibi de katıldı. Karadan toplam 150 kişilik ekip, havadan da Eskişehir'den gelen askeri helikopter ve insansız hava aracı ile yapılan aramalarda kaza yapan araca ulaşılamadı.



Öte yandan il genelinde yaşayan Ramazan Çelik adlı kişilere ulaşıldı ve hiç birisinin kaza yapmadığı öğrenildi. Ramazan Çelik adında kayıp başvurusu yapılmadığı da belirlendi. Buna rağmen telsiz anonsunda ismin farklı anlaşılmış olabileceği düşünülerek arama çalışmaları sürdürülüyor.



AFAD İl Müdür Yardımcısı Ümit Çanga, aramaların devam ettiğini belirterek, "Şahsın tarif ettiği bölgede tüm güzergahlar tek tek arandı. Alanı sürekli genişleterek aramaları sürdürüyoruz. İhbarın sahte olma ihtimali var, ancak bölgeyi tamamen taramadan aramayı sonlandırmak istemiyoruz" dedi.



- K