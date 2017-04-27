Telsizden Yardım Çağrısı Ekipleri Alarma Geçirdi (2)

VALİ: HER İHTİMALE KARŞI ÇALIŞMALARI HASSASİYETLE YÜRÜTÜYORUZ



Karabük Valisi Mehmet Aktaş, arama çalışmalarının yapıldığı bölgede inceleme yaptı. İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya'dan bilgi alan Vali Aktaş, Ramazan Çelik adlı bir kişinin telsizden yardım talebinde bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Yanında eşi ve çocuğunun olduğunu, aracın ters döndüğünü, yaralı olduğunu söylemiş. Dilinin döndüğünce de kaza geçirdiği yeri anlatmaya çalışmış. Bu ihbar İl Jandarma Komutanlığımıza sonra intikal ediyor. Bunun üzerine dün gece saat 24.00'e kadar arama yapıldı. Çalışmalar bugün tekrar başladı. Bu var olan arama ekiplerine Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bir helikopter ve bir keşif uçağı ilave edildi. Sabahın erken saatlerinden bu saate kadar, keşif uçağımız ve helikopterimiz de arama kurtarma faaliyetleri yaptılar. Ayrıca öğlen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinden, Asayiş Komando Bölüğü de yardım için intikal etti. Arama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. Ayrıca, Ramazan Çelik isimli vatandaşımızın akrabalarının ve tanıyanlarının da yine emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını, arayarak bilgi vermelerini bekliyoruz. Arkadaşlarımız ihbarının doğru olduğu kanaatindeler. O yönde ikna olmuşlar. Biz her ihtimale karşı çalışmalarımızı bütün hassasiyetle yürütüyoruz."



