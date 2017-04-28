Telsizden Yardım Çağrısı Asılsız Çıktı

KARABÜK'te bir sürücünün telsizle acil yardım çağrısı yaparak kaza yaptığını iddia etmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları, belirtilen bölgede kaza yapan araç bulunamaması üzerine sonlandırıldı.



Önceki gün saat 18.00 sıralarında araç telsizinden Eflani İçesi'nde oturan amatör telsizci Melih Bilgin ile irtibat sağlayan ve adının Ramazan Çelik olduğunu söyleyen kişi, Başköy Köyü, Baklabostan mevkisinde araçla uçuruma yuvarlandığını, eşi ve çocuğunun hareketsiz olduğunu, kendisinin de sıkıştığını ileri sürdü. Ardından telsiz irtibatı kesilirken Melih Bilgin'in durumu bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil, Orman İşletme ve Kastamonu'dan gelen askeri birliğin de katılımıyla toplam 150 kişilik ekip bölgede arama yaptı. Havadan da helikopter ve insansız hava aracıyla arama yapıldı. Bugün de devam eden aramalarda bölge tamamen tarandı. Ancak kaza yapan araca rastlanmadı. Bunun üzerine aramalar sonlandırıldı.



Karabük Valisi Mehmet Aktaş, "Ramazan Çelik isminde Karabük nüfusuna kayıtlı toplam 12 kişi tespit edildi ve o 12 kişiye ulaşıldı. Türkiye genelinde de bu saat itibariyle Ramazan Çelik ve ailesinin kaybolduğuna dair bir ihbar gelmedi. Bunlara istinaden ihbarın asılsız olma ihtimali güçlendiğinden arama faaliyetlerine son verdik. Ama farklı bir durum geliştiğinde, bir duyum alındığında tabii ki tekrar arama faaliyetlerimize başlayacağız. Bütün alan hem karadan hem de havadan arandı. Ama bir araç enkazına ulaşılmadı" dedi.



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