Teller Üzerinde 720 Bin Kişi Taşındı

Geçmişte "Olympos" ve "Keşiş Dağı" olarak da anılan Uludağ'a, yılın dört mevsimi Bursa kent merkezinden çıkan yüzbinlerce kişinin bir bölümü teller üzerinde yolculuğu tercih etti.



Bursa'dan kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'a alternatif ulaşım sağlayan teleferik, tek halatlık 9 kilometrelik hattıyla 140 kabinle yolcu taşıyor.



Kışın beyaz örtüyle kaplanan doğa, yazın ise yeşilin her tonuna sahip ormanlık alanların sunduğu seyir zevki yüksek eşsiz manzara eşliğinde 25 dakika süren teller üzerinde yolculuğu, iniş ve çıkış olmak üzere 700 binden fazla kişi kullandı.



Ziyaretçilerini Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki bin 231 metre Kadıyayla, bin 635 metre Sarıalan ve bin 810 metre rakımlı Kurbağakaya mevkilerine (Oteller Bölgesi) ulaştıran teleferik, özellikle kış aylarında en güvenli ulaşım aracı olarak tercih ediliyor.



Bursa Teleferik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, yıl içinde yerli ve yabancı yüzbinlerce kişiyi taşıdıklarını dile getirerek, yabancıların büyük çoğunluğunu Körfez ülkelerinden ziyaretçilerin oluşturduğunu söyledi.



Başta İstanbul olmak üzere civar illerden günübirlik Uludağ'a çıkmak isteyenlerin de yoğunlukta olduğunu vurgulayan Cumbul, şöyle konuştu:



"Beyaz bir örtü ya da yeşil bir doğa eşliğinde en güvenli yolculuğu sunuyoruz. Saatte bin 500 kişi taşıyabilecek kapasiteye sahibiz, ancak konforlu bir yolculuk için 8 kişilik kabinlere 2-3 kişi alıyoruz. 140 kabinimiz var ve istasyona her 20 saniyede bir kabin geliyor. 2016 yılını 720 bin ziyaretçiyle kapattık. İniş ve çıkış olmak üzere toplamda bu kadar kişi teleferikle yolculuk yaptı. Bizim yüksek mevsimimiz yaz ayı oluyor. Her ne kadar Uludağ kayak merkezi olarak görülse de yazın taliplisi daha çok olmaya başladı."



"Teleferik dünyadaki en güvenli yolculuk aracı"



Teleferikle yolculuğun güvenin yanı sıra eğlenceli olduğunu belirten İlker Cumbul, Oteller Bölgesi'nde otopark, virajlı ve karlı Uludağ yolunda zorlu karayolu yolculuğu da hesaba katıldığında turistlere teleferiği önerdi.



"Manzarayı seyrede seyrede bazen yeşeren, bazen sararan ve beyaza bürünen ağaçları seyrederek, sohbet ederek yolculuğunuzun keyfini çıkarıyorsunuz." diyen Cumbul, "Türkiye'de 20'nin üzerinde tesisi olan bir İtalyan firmasıyla çalışıyoruz. Firmanın şimdiye kadar yaralanmalı bile bir kazası yok. Diğer taraftan baktığımızda da teleferik dünyadaki en güvenli yolculuk aracı. Genellikle bir teleferiğin kabinin düşmesi gibi kazalar, uçağa, araca göre çok çok az." diye konuştu.



Cumbul, 2017'den umutlu olduklarını da ifade ederek, bu yıl 2016'ya göre yüzde 30-35 daha fazla kişiyi taşımayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.