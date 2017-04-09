Telin Ucundaki Kan Hırsızı Ele Verdi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaklaşık 1 ay önce meydana gelen hırsızlık olayının suçlusu jandarma ekiplerinin dikkati sonucu yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde Halil İ. isimli vatandaşın bahçesinden tırtır adı verdikleri tarım aracı çalındı. Mal sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ilçe jandarma ekipleri yapılan hırsızlık ile ilgili inceleme başlattı. Jandarma hırsızlığın yapıldığı alanda yaptığı inceleme sonucu hırsızın kaçarken tel ucunda kar örneğini gördü. Alınan kan örneğinin incelenmesi sonucu hırsızın kimliğinin Süleyman A. isimli şahıs olduğu belirlendi. Hırsızlık zanlısı İstanbul ilinde yakalanarak Silivri Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.



(Murat Hazer / İHA)