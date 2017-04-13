Televizyon ve İnternetten Satılan Sağlık Ürünlerinde Risk

ADANA Eczacı Odası Başkanı Ersun Özkan, internet ve bazı televizyon kanallarında satılan sağlık ürünlerini kullanmanın tehlikeli olduğunu söyledi.



Son dönemde ilaç adı altında ürünlerin eczaneler dışında satıldığını belirten Oda Başkanı Ersun Özkan, Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliği ile halkın görebileceği yerlere bu konuda uyarıcı afişler astıklarını kaydetti. Özkan, "Sahte ilaç kullanımı sonrasında bazen büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bu tür kullanımlar sonrası eksik tedavi, beklenmeyen yan etkiler, zehirlenmeler hatta ölümler meydana gelmektedir. Bu tür ürünler halk sağlığı açısından son derece tehlikelidir. İlaçlar önce doktorlara danışılarak, doktorun yazacağı reçete ile mutlaka eczaneden alınmalıdır. İnternet, televizyon, telefon, tanıtım stantları, bakkal, market, aktar veya benzeri yollarla asla ilaç alınmamalıdır" dedi.



ZARAR GÖRÜRSÜNÜZ



Televizyon ve internetten ilaç ve tedavi edici özelliği olduğu iddiasıyla satılan ürünlerden ölümler yaşandığına dikkat çeken Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu ürünlerin çoğunda etken maddenin orantısızlığından ve ya fazlalığından kaynaklı ciddi anlamda sıkıntılar yaşandı. Hatta ölümler meydana geldi. Unutmayalım ki, bu tür ürünlerden faydadan çok zarar görürüz. Bugün internette bu tür ürünlerin satışını yapanlar, vatandaşların bu ürünlere ulaşması gerekçesiyle kurulmamaktadır. Bunlar tamamen para tuzağıdır. Bu tür satışlar günümüzde en rahat para kazanma yollarından biridir. Bu tür sağlık ürünlerini ticari amaç ile kullanmanın halk sağlığı açısından çok tehlikelidir. Biz vatandaşlarımızdan bu tür ürünleri kesinlikle almamasını istiyoruz. Çünkü sahte olma ihtimalleri çok fazladır. Ayrıca kontrolsüz şekilde içerisinde ne tür katkıları olduğu bilinmeden, herhangi bir onay olmadan kullanmak kişinin kendisini tehlikeye atması demektir. Sağlığın geri dönüşü yoktur. Daha dikkatli olalım. İlaç satışında resmi yetkili eczanelerimizdir."



- Adana