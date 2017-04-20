Televizyon Hırsızı Bu Defa Kaçamadı

ÇEKMEKÖY Mimar Sinan Mahallesi'nde son 1 ayda 3 ev ve 3 iş yerine bir kişi televizyonları çalarak kayıplara karıştı.

Televizyon Hırsızı Bu Defa Kaçamadı

ÇEKMEKÖY Mimar Sinan Mahallesi'nde son 1 ayda 3 ev ve 3 iş yerine bir kişi televizyonları çalarak kayıplara karıştı.

Harekete geçen Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Plazma televizyonları çalanın 27 yaşındaki Sinan Y. olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda Sinan Y.'nin  saklandığı adres belirlendi. Ekipler, saklandığı evden dışarıya çıkan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Şüphelinin tehdit, uyuşturucu ve yine hırsızlık suçlarından aranması olduğu ortaya çıktı. Sinan Y., emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi

 

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Polisler tarafından yakalanan şüphelinin çaldığı plazma televizyon ile binadan çıkarken  güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli kucağındaki televizyon ile bir dairenin balkonundan çıkıp merdivenlerden gayet rahat bir şekilde uzaklaştığı görülüyor. - İstanbul

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