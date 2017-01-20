Telefonunuza Süper Güçler Kazandırın!

Telefonla her gün herkesin yaptığı standart işlerin önüne geçmek, onun üzerinde biraz daha kontrol sahibi olmak veya işlevlerini geliştirmek istiyorsanız, aşağıdaki araçları denemenizi tavsiye ediyoruz. Bu araçlar sayesinde Android ve iOS'u hızla ele geçirecek, belirli işlevleri otomatik hale getirecek ve faydalı kısayollar oluşturabileceksiniz.



Tasker



Tasker, Androd'in belki de en iyi otomasyon uygulaması. Tasker ile uyarılar, uygulamalar üzerinde değişiklikler yapabilir, telefon ayarlarını değiştirebilirsiniz. Yeni başlayanların kafasını biraz karıştırabilse de, Tasker için harcadığınız zamanın karşılığını alacaksınız.



Tasker ile örneğin belirli saatlerde belirli bir uygulamayı çalıştırabilir, ekran kapandığında Wi-Fi bağlantısını kapatabilir, belirli bir konumdayken telefonun sesini kapatabilir, duvar kağıdını düzenli olarak değiştirebilirsiniz.



Tasker ile hazırladığınız görevleri ayrı bir mobil uygulama olarak kaydedip, başkalarıyla paylaşmanız bile mümkün.



Google Play Store'dan indirin: Tasker (9,13 TL)



Workflow



Kamera rulosundaki ekran görüntülerini silmek, izlediğiniz YouTube videosuyla ilgili şarkıyı Spotify'da açmak, bağlantıları Chrome'da açmak, web sayfalarını Kindle'a göndermek, Workflow ile yapabileceklerinizin sadece bazıları.



İki iOS uygulaması arasında otomatik hale getirmek istediğiniz bir şey varsa, bu konuda Workflow size yardımcı olabilir.



App Store'dan indirin: Workflow (3 dolar)



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