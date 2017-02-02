Telefonunu Bırak, Git Parayı Al" Dedi, Telefonu Alıp Kaçtı

Adana'da "alacağını tahsil ettirme" bahanesiyle iş yerlerine gönderdiği biri çocuk 2 kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. (37) Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde yolun karşısında bekleyen S.B. (15) isimli çocuğu yanına çağırdı. İddiaya göre Mehmet A. çocuğa, dükkandan 150 bin lira alacağı olduğunu, ancak iş yerini bırakıp gidemediğini söyledi. Çocuktan parayı alıp getirmesi isteyen şahıs, "Ama paranın miktarı çok yüksek ben sana nasıl güveneceğim giderken cep telefonunu bana bırak" dedi. Çocuk ise zanlıya inanarak telefonunu bırakıp parayı istemek için dükkana doğru gitti. Çocuk iş yerine giderken telefonu alan şahıs da olay yerinden uzaklaştı. Zanlı ikinci olayda da Mehmet A. (20) isimli kişiyi aynı yöntemle dolandırıp cep telefonunu aldı. Dolandırılan iki kişi de olaydan sonra polise gelip başvuru yaptı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gençlerin dolandırıldığı bölgelerde araştırma yaptı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis yaptığı çalışmada zanlının kısa bir süre önce dolandırıcılık suçundan cezaevinden çıkan Mehmet A. olduğunu belirledi.



Polis zanlıyı Yamaçlı Mahallesi'nde gözaltına aldı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Polis iki mağdura da zanlıyı teşhis ettirmek için, Mehmet A.'nın yanına kendisi gibi saçları olmayan 5 kişiyi daha getirerek, zanlının yanında bulundurdu. Mağdurlar da 6 kişi arasından zanlıyı teşhis etti. Mehmet A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



(Fatih Keçe -Serkan Çetinkaya/İHA) - ADANA