Telefonlardaki Isınma Problemini Çözdüler
Çinli bilim adamları telefonlardaki ısınma problemini çelik yerine grafen bileşimli saydam plakalar kullanarak çözdü.
Çinli bilim adamları telefonlardaki ısınma problemini çelik yerine grafen bileşimli saydam plakalar kullanarak çözdü.
Kaynak: Dunya.com
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