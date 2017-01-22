GSM Hatlarının Çekmediği Köyde, Çözümü Tepeye Çıkmakta Buldular

Muş'un şehir merkezine 60 kilometre uzakta bulunan ve kış aylarında yolu kardan kapanan 74 haneli, 550 nüfuslu Taşlıca Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

TEPELERE ÇIKIYORLAR

Soğuk havaya rağmen, bölgedeki tepelere çıkan vatandaşlar, GSM hatlarının çektiği noktalarda telefonla konuşuyor.

''KÖYE BAZ İSTASYONU İSTİYORUZ''

Köy muhtarı Vahpi Yeniçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, cep telefonlarıyla konuşmak için yüksek tepelere çıkmak zorunda kaldıkların ifade ederek, köye baz istasyonu kurulmasını istedi.



''YILLARDIR AYNI SIKINTIYI YAŞIYORUZ''

Vatandaşlardan Ferit Yalçın da şebeke çekmediği için yakınlarıyla iletişim kuramadıklarını ifade ederek, yıllardır aynı sıkıntıyı yaşadıklarını kaydetti.