Telefonla Konuşmak İçin Tepeye Çıkıyorlar

Muş'un Korkut ilçesi Taşlıca köyünde vatandaşlar, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle cep telefonuyla konuşmak için tepeye çıkmak zorunda kalıyor.



Kent merkezine 60 kilometre uzakta bulunan ve kış aylarında yolu kardan kapanan 74 haneli, 550 nüfuslu köyde vatandaşlar, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.



Soğuk havaya rağmen, bölgedeki tepelere çıkan vatandaşlar, GSM hatlarının çektiği noktalarda telefonla konuşuyor.



Köy muhtarı Vahpi Yeniçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, cep telefonlarıyla konuşmak için yüksek tepelere çıkmak zorunda kaldıkların ifade ederek, köye baz istasyonu kurulmasını istedi.



Vatandaşlardan Ferit Yalçın da şebeke çekmediği için yakınlarıyla iletişim kuramadıklarını ifade ederek, yıllardır aynı sıkıntıyı yaşadıklarını kaydetti.