Telefonla Dolandırıcılık' Iddiası - Istanbul

Kartal'da bir kişiyi 21 bin 500 lira dolandırdığı iddia edilen bir kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Mazlum O. ve Burhanettin K, Kartal'da yaşayan bir kadını arayarak, kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. Telefondaki kişi, daha önce bankadan çekilmiş krediye karşılık yapılan sigortaya ait ücretin geri yatırılacağını ifade ederek, işlemi gerçekleştirmek için şifrenin kendisine verilmesini istedi.



Bunun üzerine telefona gelen mesajla Burhanettin K. adına 21 bin 500 lira havale edildiğini öğrenen mağdur şahıs, durumu polise bildirdi.



Olaya ilişkin inceleme başlatan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, paranın çekildiği banka şubesine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi.



Operasyonla yakalanan şüpheliler Mazlum O. ve Burhanettin K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Burhanettin K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mazlum O. tutuklandı.