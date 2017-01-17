Telefonla Dolandırıcılık İddiası

Denizli'de yaşayan Hürü D'yi telefonla arayıp, kendilerini savcı olarak tanıtarak 52 bin lira değerinde döviz ile 100 gram altınını alan iki şüpheli, Aydın'da yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Denizli'de ikamet eden Hürü D'yi (66) arayarak, kendilerini savcı olarak tanıtan şüpheliler, terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu söyleyerek yaşlı kadından para talep etti. Dolandırıcıların söylediklerinden korkuya kapılan yaşlı kadın 52 bin lira değerinde döviz ile 100 gram altını dolandırıcılara teslim etti.



Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Hürü D, polise şikayette bulundu.



Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'ndeki uygulama noktasında Denizli plakalı bir ticari taksiyi durdurdu.



Otomobildeki aramada yüklü miktarda para bulundu, otomobildeki iki kişi, telefon dolandırıcılığı şüphelisi olarak gözaltına alındı. Şüpheliler Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.



İki şüphelinin Aydın Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Denizli'den gelen polislere teslim edildiği öğrenildi.