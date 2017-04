ABD'li IDM, ambient techno ve glitch projesi Telefon Tel Aviv, 8 Nisan'da #studio'da sahne alacak!



Kapı Açılış 21: 00



Mind Shifter 21: 30



Telefon Tel Aviv 22: 30



Doğu Orcan 23.30



1999'da Charles Cooper ve Joshua Eustis tarafından kurulan Telefon Tel Aviv, ilk albümü Fahrenheit Fair Enough'ı 2001'de yayınladı. Hayli başarılı bulunan albümü, Immediate Action #8 EP (2002), modern R&B ritmlerinden beslenen Map of What is Effortless albümü (2004), remix'lerden oluşan Remixes Compiled (2007) ve Immolate Yourself (2009) izledi. Immolate Yourself'te analog synthesizer kullanan ikili, böylelikle daha "gerçek" bir sound elde etmeyi amaçladıklarını açıkladı. Kendi işlerinin yanı sıra müzik üretimi ve DJ'lik için yazılım ve donanım tasarlayan Alman teknoloji firması Native Instruments'ın Synthetic Drums 2 adlı veritabanına sample'larla katkıda bulundular.



Eustis, 2009'da grubun MySpace hesabından Charles Cooper'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu durum, Telefon Tel Aviv için yeni müzik yapmaya bir süre ara verilmesi anlamına geliyordu. Tool ve A Perfect Circle'ın solisti Maynard James Keenan'ın bir diğeri grubu Puscifer ile endüstriyel rock'ın dünyadaki önde gelen temsilcilerinden Nine Inch Nails'ın canlı performanslarında da sahne alan Joshua Eustis, Telefon Tel Aviv kapsamında da bir süre Berlin disko sahnesine damga vuran Apparat gibi farklı isimlerle iş birliklerine ve remix'lere devam etti.



Sons of Magdalene adı altında projelerini sürdüren Eustis, bu adla Move to Pain (2014) ve Ecumenicals (2015) adlı iki albüm yayınladı. Sons of Magdalene adı ilk defa 2008'de yayınladıkları Ephemera adlı EP'de kullanılmış olsa da Eustis bu adı devam ettirmeyi tercih etti ve bestelerini bu adla yayınlamayı sürdürdü. Ayrıca Tropic of Cancer kayıtlarınınyapımcılığını üstlendi, Turk Dietrich'le Second Woman adı altında iş birliği yaptı ve The Black Queen adlı grubu kurdu. 2016'da Fahrenheit Fair Enough'ın 15. yılı şerefine albümün genişletilmiş bir versiyonu yayınlandı.



#studio, elektronik müziğin New Orleans çıkışlı kült ismi Telefon Tel Aviv'i 8 Nisan'da ağırlayacak!



