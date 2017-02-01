Telefon Sesinden Bunalınca Sipariş ve Ödemeyi Internete Taşıdı

Kastamonu Üniversitesinde kantin işleten Ferhat Kazmacı, çok sık çalan telefonun sesinden duyduğu rahatsızlıkla sipariş verme işlemini de ödemeleri de internet ortamına aktardı.



Kentte 9 yıldır farklı yerlerde çay ocağı işleten Ferhat Kazmacı, bir yıl önce Kastamonu Üniversitesinde öğretim elemanları ve memurların bulunduğu bölümün kantininin işletmeciliğini aldı. Siparişleri telefonla alan Kazmacı, sık çalan telefonun sesinden bunalınca bir arkadaşından destek alarak internet üzerinden sipariş alınabilecek sistem oluşturdu.



Siparişleri bilgisayarından internet üzerindeki sistemden alan Kazmacı, ücret tahsilatını da internet bankacılığıyla yapmaya başladı.



Kazmacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahtan akşama kadar emek isteyen zor bir işi olduğunu söyledi.



Kantinde sipariş için çalan telefon sesinden bunalınca buna çare aradığını anlatan Kazmacı, şunları kaydetti:



"Önceleri telefonla istenilen siparişi götürüp ödemeyi de marka ile alıyorduk. Bu nedenle telefon çok sık çalıyordu. Bazen çay doldururken telefonları açamıyorduk veya kapatır kapatmaz hemen çalıyordu. Bu kargaşada bazen kimin ne sipariş verdiğini veya siparişi tamamen unutabiliyorduk. Bunun üzerine bir arkadaşımla çalışma yaptık. Sipariş almayı internet ortamına taşıdık. Şimdi herkes siparişi internetten veriyor. Böylece siparişi unutma sorunu da olmuyor. Bu sistemle hem çok rahatım hem de siparişleri zamanında götürebiliyorum."



Kazmacı, sistem sayesinde, unutmadan kaynaklı şikayetlerin azaldığına dikkati çekerek, "Ödeme konusunda da sistemi geliştirerek internet bankacılığını kurduk. Müşterilerimizde her zaman nakit bulunmayabiliyor veya bozuk olmuyor, artık siparişlerin ücretleri de internet bankacılığı ile ödeniyor." dedi.



Ferhat Kazmacı, oluşturduğu sistemle üniversitedeki 145 odada görevli öğretim elemanı ve memurların çay ve diğer isteklerini çok hızlı şekilde karşıladıklarını kaydetti.



Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görevli memur Murat Ulukulu da Kazmacı'nın kurduğu sistemin oldukça güzel olduğunu dile getirerek, böylece siparişlerinin hızla geldiğini ifade etti.