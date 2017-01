Telefon Rehberinizi Yedekleyin!

Telefon rehberimizi kaybetmek, telefonumuzda başımıza gelmesinden en hoşlanmadığımız şeylerden. Akıllı telefonlar, kişilerinizi yedeklemeye yönelik işlevleri uzun süredir sunsalar da, her şeye rağmen rehberimizi kaybedebiliyoruz.



Rehberinizle ilgili yaşayabileceğiniz sorunlara bir son vermek, onu güvenli biçimde yedeklemek istiyorsanız, Android'li telefonunuzda veya iPhone'da aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli.



iPhone'da Kişilerinizi Yedekleyin ve Geri Yükleyin



Kişi listeniz, iPhone'unuzdaki en önemli veriler arasında. iCloud'a yedekleme ve iTunes ile PC'nize yedekleme olmak üzere kişilerinizi yedeklemenin iki yolu bulunuyor.



1. Yöntem: iCloud'a yedekleme



Ayarlar uygulamasını açın ve "iCloud" seçeneğine tıklayın.



Eğer oturum açmadıysanız, Apple ID'niz ile oturum açın. Apple ID'niz yoksa ekrandaki yönergeleri izleyerek oluşturun.



"Kişiler" düğmesini etkin hale getirin. Kişileriniz otomatik olarak iCloud'a yedeklenmeye başlanacak.



Gerekirse "Birleştir" seçeneğini kullanın. Kişilerinizi iCloud'a daha önce yedeklediyseniz, bu kişileri iCloud'dakilerle birleştirmek istediğinizi onaylamanız gerekiyor.



Notlar: Kişiler ayarını etkinleştirdikten sonra kişilerinizde yapacağınız her değişiklik, hemen iCloud ve diğer internete bağlı cihazlarınız ile eşitlenecektir. Kişilerinizi kaydetmek için tam bir iCloud yedeği oluşturmanıza gerek yok.



Kişileri iCloud'dan geri yükleme



Telefonunuzda Ayarlar uygulamasını açın ve iCloud'a dokunun



Kişiler seçeneği kapalıysa açın. Ardından kişileri tekrar indirmek için seçeneği kapatıp açın.



Sorulursa Birleştir seçeneğine dokunun.



Kişiler veya Telefon uygulamasını açarak tüm kişilerin geri yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.



2. Yöntem: iTunes ile yedekleme



iTunes bilgisayarınızda yüklü değilse, apple.com/itunes/download/ adresinden yükleyin.



iTunes'u açın, cihazınızı bilgisayara bağlayın ve pencerenin üst tarafından iPhone'u seçin (belirmesi birkaç saniye alabilir).



Özet bölümünde "Şimdi yedekle" düğmesine basın. iTunes, kişilerinizi de içeren tam bir yedek oluşturacak. Bu yedeği kullanarak tüm kişi listenizi geri getirebileceksiniz. Yedekleme işlemi birkaç dakika sürebilir.



Kişileri iTunes yedeğinden geri yükleme



iTunes'u açın, cihazınızı bilgisayara bağlayın ve pencerenin üst tarafından iPhone'u seçin (belirmesi birkaç saniye alabilir).



Cihazlar listesinde iPhone'unuza sağ tıklayın ve Yedeği Geri Yükle üzerine tıklayın.



Tarihlere bakarak en son yedeği seçin ve "Geri Yükle" düğmesine tıklayın.



ÖNEMLİ NOT: Bunu yaptığınızda sadece kişileri değil, fotoğraflar, videolar, notlar, takvim, ayarlar gibi her şeyi yedekten geri yüklemiş olacaksınız. iTunes ile sadece kişileri geri yüklemek için PhoneRescue adlı araçtan faydalanabilirsiniz.



