Telefon Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süpermarkete girerek 70 bin lira değerinde cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddia edilen ve güvenlik kameralarınca belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Bodrum Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, önceki gün ilçe merkezindeki bir süpermarketten yaklaşık 70 bin lira değerinde 23 adet cep telefonunun çalınması ihbarı üzerine harekete geçti.



Polisler, süpermarket ve çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden hırsızlık olayının 2 kişi tarafından yapıldığını tespit eden ekipler, araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Şüphelilerin, olayda kullandıkları otomobille İzmir'e kaçtığı belirlendi.



İzmir polisiyle yapılan ortak çalışma sonucunda çalıntı telefonlarla yakalanan S.A. ile Y.Ö. Bodrum'a getirildi. Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, süpermarketin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, süpermarkete giren zanlılardan birinin koşarak elektronik reyonuna yöneldiği ve cep telefonlarının bulunduğu cam dolabı kırdığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise zanlının yere düşen cep telefonlarını torbaya doldurup marketten koşarak kaçması yer alıyor.