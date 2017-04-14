Telefon Dolandırıcısı 120 Bin TL Değerinde Altınla Yakalandı

Çeşitli illerde telefonda kendisini savcı, polis, hakim gibi tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.



Sivas'ta gerçekleşen ve aynı yöntemin kullanıldığı dolandırıcılık olayının ardından yapılan sıkı takip sonucunda Z.Ç. adlı bir ev hanımı gizli bir numaradan arandı. Bir süre sonra 30-40 yaşlarında, elinde şemsiye olan bir kişi Z.Ç.'nin evine gelerek "adınız bir kuyumcu dolandırıcılığına karıştı bu nedenle eviniz de bulunan altınları bana teslim edin" dedi. Bir anda heyecana kapılan ev hanımı Z.Ç, evde bulunan 120 bin TL değerindeki, 10 adet burma bilezik, 2 adet normal bilezik, 20 adet yarım, 20 adet tam altın, 40 adet çeyrek altını kapıya gelen kişiye teslim etti. Bir süre sonra şüphelenen Z.Ç. durumu polise haber verdi. Z.Ç'nin tarifi üzerine belirlenen eşkal ile ilgili yapılan çalışmalar sonrası Şanlıurfa'ya gittiği belirlenen T.Ö. isimli şahıs Niğde Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada kese içerisinde altını ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. - NİĞDE