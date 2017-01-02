Telefon Dolandırıcılarını Emekli Polis Yakalattı

Balıkesir'de emekli bir polis, telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak kendisini dolandırmaya çalışan zanlıları, polisle işbirliği yaparak yakalattı.



Alınan bilgiye göre, Vicdaniye Mahallesi'nde oturan emekli polis memuru Ahmet Taşçı'yı arayıp kendilerini polis-savcı olarak tanıtan 2 şüpheli, para istedi.



Durumu emniyete bildiren Taşçı, polislerle işbirliği yaparak, Suriye uyruklu 2 şüpheliyi suçüstü yakalattı.



Ayrıca olay mahallinde durumundan şüphelenilerek uygulama noktasında durdurulan bir araçtaki 3 kişinin de 19 Aralık 2016'da meydana gelen iki ayrı dolandırıcılık olayının failleri oldukları tespit edildi.



Yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.