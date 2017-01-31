Telefon Dolandırıcılarına 15 Bin Lirasını Kaptırdı

Eskişehir'de bir kişi, telefon dolandırıcılarına 15 bin lirasını kaptırdığı öne sürerek polise şikayetçi oldu.



Edinilen bilgiye göre, H.B. (59) isimli şahsı, Bahçelievler Mahallesi Sakarya-2 Caddesi'nde yürüdüğü esnada kendisini bir bankada görevli olarak tanıtan kadın şüpheli aradı. Şüpheli, H.B.'ye kredi kartı aidatı kesintilerinin geri iade edileceğini söyleyerek, internet bankacılığı şifresini istedi. H.B., şüphelinin bin 300 liranın hesabına yatırılacağını anlatması üzerine internet bankacılığı şifresini paylaştı. Yarım saat sonra hesabını kontrol eden H.B., hesabında bulunan 15 bin lirasının farklı bir hesaba aktarıldığını fark edince dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine H.B., karakola giderek şikayetçi oldu. - ESKİŞEHİR