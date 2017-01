Telefon Dolandırıcıları Polisten Kaçamadı

Çorum'da kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yapan 2 kişi polis tarafından kıskıvrak yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan İ.B.Y. ve A.A. adlı şahıslar kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini belirtip, bu durumdan kurtulmaları için kendilerine destek vermeleri gerektiğini söyleyerek M.G ve B.C.E adlı şahıslardan para istedi. Bir süre sonra her iki emekliye şehrin ayrı ayrı noktalarında buluşma yeri veren iki zanlı 15 bin 553 lira ve 15 bin 800 doları aldıktan sonra ortadan kayboldu.



Dolandırıldıklarını anlayan her iki emekli polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve M.G. ile B.C.E.'nin ifadelerinden yola çıkan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıların Ankara'ya gittiklerini tespit etti.



Zanlıların içerisinde bulunduğu otobüsü durduran ekipler Şanlıurfa Akçakale nüfusuna bağlı her iki zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürülürken paralar da sahiplerine teslim edildi. - ÇORUM