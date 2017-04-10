Telefon" 1876'da İcat Edildi, Türkiye 1977'de "Alo" Dedi

“Telefon” 1876’da icat edildi, Türkiye 1977’de “alo” dedi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye
sponsored ads