Bursa'da teleferik fiyatlarına zam geldi. Teleferikte tek yön fiyatı 25 TL'den 30 TL'ye çıkarken, Uludağ'a gidiş dönüş 35 TL'den 38 TL'ye çıkarıldı.
Uludağ'a kolay ve rahat çıkmak için tercih edilen teleferik fiyatları zamlandı. Tam biletlerde tek yön gidiş 25 TL'den 30 TL'ye, gidiş dönüş ise 35 TL'den 38 TL'ye yükseltildi. Öğrenci fiyatları tek gidiş 15 TL'den 20 TL'ye, gidiş dönüş ise 25 TL'den 27 TL'ye çıktı. 65 yaş üstü yolcularda fiyatlar tek yön 15 TL'den 20 TL'ye çıkarken, gidiş geliş 27 TL oldu. 6 yaşına kadar olan çocuklar ücretsiz taşınıyor. - BURSA
Teleferiğe Zam Geldi
Bursa’da teleferik fiyatlarına zam geldi.
Bursa'da teleferik fiyatlarına zam geldi. Teleferikte tek yön fiyatı 25 TL'den 30 TL'ye çıkarken, Uludağ'a gidiş dönüş 35 TL'den 38 TL'ye çıkarıldı.
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