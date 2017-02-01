Telden Fincan

Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!



Kulpsuz bir fincanı sıcakken tutabilir miyiz? Atölye çalışmasında çocuklar 18. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir zaman dilimi içinde Osmanlı sanat mozağinin önemli bir bölümünü oluşturan Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyon sergisi Kahve Molası'nı inceliyor. Sergide gördükleri eserlerden yola çıkarak, gülsuyu doldurulan gülabdan şişesi, kulpsuz fincanlarda elleri yanmasın diye kullandıkları fincan zarfı gibi nesneleri tel kullanarak tasarlıyor. Bu eserlerle el becerilerini geliştiren çocuklar, tasarladıkları nostaljik eserleri atölye sonunda yanlarında götürüyor.



Yaş Grubu: 7-12 yaş



Kontenjan: 10 kişi



Eğitmen: Atölye Mil



İlişkili Sergi: Kahve Molası