Telabyad'daki Yabancı Asker Sayısı Ypg'lileri Üçe Katladı

TÜRKİYE'deki sınır karakollarına yönelik terörist saldırılarla dikkatlerin çevrildiği yerlerden Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD denetimindeki Telabyad'da bulunan yabancı ülke askerlerinin sayısı, YPG'lilerin üç katına yükseldi. ABD, İngiltere, Fransa ve Alman askerlerin bulunduğu Telabyad'da, geçmişte Ürdün ve Suudi Arabistan ordusunda görev yapan paralı askerler de PYD'nin silahlı kanadı YPG'lilerin saflarında keskin nişancı olarak yer alıyor. İstihbarat birimlerinin yakından takip ettiği gelişmelere göre, yabancı asker sayısının arttığı Telabyad'da, tank ve ağır silahların yanı sıra Tomahawk füzesi de bulunuyor.



Terör örgütü DEAŞ'ın merkezi konumundaki Suriye'nin Rakka kentine 90 kilometre mesafedeki Akçakale'nin komşusu olan, yoğun olarak Arap kökenlilerin yaşadığı 100 bin nüfuslu Telabyad, 2012 yılında Esad rejiminden Özgür Suriye Ordusu'na, ardından değişik grupların hakimiyetine girdi. 2014 yılının ilk günlerinde DEAŞ'ın kontrolüne geçen Telabyad, 2015 yılının Haziran ayında ise el değiştirerek terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı YPG denetimine girdi. İlk günlerde Telabyad'ın gerçek sahiplerine bırakılacağı ve YPG'nin çekileceği ileri sürüldü. Ancak aradan geçen zaman içerisinde dönmelerine izin verilmeyen Arap kökenlilerin evlerine Kobani, Rasulayn ve Haseke kentlerinden getirilen Kürt kökenli Suriyeli'ler yerleştirildi.



FIRAT'IN BATISINA GEÇME PLANINI 'FIRAT KALKANI' BOZDU



Terör örgütünün sözde Cezire ve Kobani kantonları arasında yer alan kritik noktadaki Telabyad'ın ele geçirilmesi ile Fırat Nehrinin doğusu tamamen PYD'nin denetimine girmiş oldu. Bu gelişmenin ardından sınır hattında önlemler artırılırken, Suriye tarafındaki gelişmeler de istihbarat birimlerince yakından takip edilmeye başladı.



Terör örgütü PYD ise Fırat Nehri'nin batısına geçerek sınır hattındaki bir diğer kantonu olan Afrin'e kadar uzanmak için arada kalan Suriye'nin DEAŞ denetimindeki Cerablus ile Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Azez'i ele geçirmenin planlarını yapmaya başladı. Bunu da DEAŞ ile mücadele kılıfıyla yapmak isteyen YPG'nin planı, geçen yıl Ağustos ayında Türkiye'nin sınır kentleri için tehdit oluşturan Cerablus ile Azez arasındaki bölgenin terör örgütlerinden arındırılması için Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmasıyla bozuldu.



Harekat kapsamında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, Cerablus ile Azez arasında DEAŞ'ın merkezlerinden olan El Bab'ın da bulunduğu bölgeyi teröristlerden temizledi.



ABD VE İNGİLTERE BAYRAKLARI



Türkiye'nin başlattığı harekat ve kararlılık sırasında YPG'nin ele geçirerek Telabyad'da olduğu gibi demografik yapısını değiştirmeye çalıştığı Suriye'nin Münbiç bölgesini de terör unsurlarından temizleyeceği görüşü ağırlık kazandı. Bunun üzerine YPG, taktik değiştirerek Münbiç'in kendilerinin değil Suriye'deki çeşitli grupların bir araya gelerek kurduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin denetiminde olduğunu ileri sürdü. Omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri kılıfına bürünen YPG, uluslararası güçlerin desteği ile yapılacak Rakka operasyonuna destek vermek istediğini açıkladı. YPG'nin bu çağrısına başta ABD ile İngilizler destek verdi ve Türkiye'nin hamlesine karşın Münbiç'e birliklerini sevk ederek teröristlerin önünde set oluşturdu. Bulduğu bu desteğin ardından geçen yıl Eylül ayında YPG denetimindeki Telabyad'ın çeşitli noktalarına bir anlamda kalkan olması amacıyla Türkiye'den de görülecek şekilde ABD ve İngiltere bayrakları asıldı. Aradan geçen süre içerisinde silah ve mühimmat desteği sağlanan YPG denetimindeki bölgelere, ABD askerlerinin kullanımı için zırhlı araçlar da gönderildi.



SINIR KARAKOLLARINA SALDIRI



Terörle mücadele amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen hafta içerisinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK ve PYD'ye ait hedeflere yönelik düzenlediği hava harekatı ile terör örgütüne ağır kayıplar verdirdi. YPG'liler, daha fazla kayıp verilmesini önlemek ve Türkiye'nin hava bombardımanlarına engel olabilmek adına sınırdaki hudut karakollarına yönelik taciz ateşleri açmaya başladı. Üç gün içerisinde Suriye'nin PYD denetimindeki bölgelerinden Mardin, Kilis ve Şanlıurfa'daki 12 karakola defalarca havan, roket ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi. Sınır birliklerinin anında misliyle verdiği karşılık ile püskürtülen saldırıyı yapan YPG'li teröristler de etkisiz hale getirildi.



PYD denetimindeki Telabyad'dan da geçen perşembe günü Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'na yönelik düzenlenen ve bir askerin yaralandığı havan ve silahlı saldırı üzerine yapılan misillemede YPG'li 7 terörist öldürüldü.



TELABYAD'DAKİ HAREKETLİLİK YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR



Son süreçte yaşananların ardından DEAŞ'ın merkezi Rakka'ya ulaşımın yanı sıra PYD'nin kantonları arasındaki Kürt koridorun orta noktasında bulunuşu nedeniyle sınırın en kritik noktası kabul edilen Telabyad'daki gelişmeler de istihbarat birimlerince yakından takip ediliyor.



Son günlerde üzerinde ülkelerine ait bayrakların bulunduğu araçlarla kentte dolaşan ABD'li askerlerin sıkça görüldüğü Telabyad'ı mercek altına alan istihbarat birimleri, ilginç bilgilere ulaştı. Türkiye sınırının yanı başında yaşananları yakından izleyen istihbarat birimlerinin elde ettiği bilgiler ışığında güvenlik güçleri de sınır hattında ek önlemler alıyor.



SİLAHLI YPG'Lİ SAYISI 300, YABANCI ASKER SAYISI 900



İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilgilere göre Telabyad'da, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından değişik ülkelerden askerler geldi. Telabyad'da son verilere göre 300 kadar silahlı YPG'li bulunurken, ABD ve İngiltere'nin 550, Fransa'nın 100, Almanya'nın 100 askeri bulunuyor. Bunların yanı sıra değişik ülkelerin ordularından ayrılan bazıları gönüllü, ancak çoğunluğu paralı olarak Telabyad'da YPG saflarında yer alan askerler bulunuyor. İstihbarat birimlerinin kendi çalışmaları, Suriye'deki haber elemanları ve sınır hattında yakalanan teröristlerin üzerinde ele geçirilen notlar ve sorgulamalarından ulaşılan bilgiler doğrultusunda Telabyad'da halen 23 Ürdün ordusundan ayrılmış asker bulunuyor. YPG saflarında Ürdünlülerin yanı sıra Suudi Arabistan ve değişik ülkelerden ayrılmış bazı askerler yer alıyor. Sayılarının 150 civarında olduğu tahmin edilen paralı yabancı askerlerin Telabyad'da genellikle kum torbaları ile siper oluşturulmuş Türkiye'yi gören yüksek binalarda keskin nişancı olarak görevlendirildikleri belirlendi.



TÜRKLERE AİT FABRİKA, ABD ASKERLERİNE KARARGAH OLDU



Telabyad ilçe merkezinde sık sık üzerinde bayrakları bulunan araçları ile tur atarken görülen ABD askerleri, Suriye iç savaşı öncesi Türkler tarafından işletilen bir çimento fabrikasını karargah binası olarak kullanıyor. Telabyad ilçe merkezinin 20 kilometre kadar güneyindeki Ayn İsa bölgesindeki çimento fabrikasını karargah olarak seçen ABD askerleri, bu bölgede olası saldırılara karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Aynı bölgeye yakın noktada bulunan eski bir kiremit fabrikasının ise YPG'liler tarafından İngiliz askerlerine karargah olarak tahsis edildiği öğrenildi. Türkiye sınırının yanı başındaki Suriye topraklarında bulunan yabancı ülke askerlerinin 3 ayrı ekip oluşturarak Telabyad ilçe merkezinin yanı sıra güneydeki Ayn İsa ve doğudaki Ayn El Arus beldelerinde YPG'lilerle birlikte hareket ettikleri bildirildi.



SİLAH VE MÜHİMMAT ENVANTERİ BİLİNİYOR



Çeşitli ülkelerin askerlerinin YPG'li terörist sayısını 3'e katladığı Telabyad'daki silah ve mühimmat envanteri de güvenlik güçlerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre Telabyad'da YPG'nin 4 tankı, 24 çoklu roketatar, 23 üzerinde doçka bulunan kamyoneti bulunuyor. Çok sayıda hafif ve ağır silah, patlayıcı ve mühimmatın bulunduğu Telabyad'da YPG'liler, Türkiye tarafından düşürülebileceği endişesi ile kullanamadığı 2 de İnsansız Hava Aracına sahip. Telabyad'daki silah envanterinde ABD'nin geçen Nisan ayında Suriye'deki El Şayrat havaalanına yönelik saldırıda kullandığı 2 Tomahawk füzesinin bulunması dikkat çekiyor.



15 GİZEMLİ TERÖRİST



İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilgiler arasında Telabyad'da YPG'lilere talimat veren ancak yüzlerini kimsenin görmediği 15 kişilik grup dikkat çekiyor. Telabyad'da uzun süredir bulunan 15 kişilik grup, gece gündüz yüzlerinde kar maskesi ile dolaşıyor. YPG'lilere talimat veren ve kimsenin yüzünü görmediği, Telabyad'daki eski cezaevi binasını karargah olarak kullanan grup, yüksek güvenlikle korunuyor. İstihbarat birimlerini yüzünü kimsenin görmediği bu kişilerin, Türkiye'de 'aranan teröristler' listesinde başlarına para ödülü konularak çeşitli kategorilerde aranan terör örgütü PKK üyeleri olabileceğine dikkat çekiyor. İstihbarat birimleri bu teröristlerin hem deşifre olmamak, hem de görüntü vererek olası nokta operasyonları veya hava saldırılarından korunmak için yüzlerini gizlediği görüşünü savunuyor.



100 BİN OLAN NÜFUS 22 BİNE GERİLEDİ



Akçakale'nin karşısında bulunan yüzde 80'inden fazlası Arap ve Türkmen olan Telabyad, Suriye savaşı başlamadan önce 100 bin nüfusuyla şu an DEAŞ'ın elinde bulunan Rakka'nın en büyük ilçesi olarak biliniyordu. Ancak, iç savaşın ardından binlerce Telabyadlı evlerini terk ederek Türkiye'ye sığındı. Büyük bölümü topraklarına yakın olduğu için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde barınan Telabyadlı, DEAŞ'ın kentten temizlenmesinin ardından geri dönmek istedikleri ülkelerine YPG'liler tarafından çeşitli gerekçelerle kabul edilmedi. Cezire ve Kobani kantonu arasında rahat hareket edilebilmesi için büyük önem taşıyan ve Arapların geri dönmelerine izin verilmeyen Telabyad'a, YPG'liler tarafından Kobani, Rasulayn ve Haseke bölgesinden Kürt aileler taşındı. Şu anda istihbarat birimlerine göre Telabyad'da büyük bölümü taşınarak getirilmiş 12 bin civarında Kürt ve YPG'lilerin hakimiyetini kabul eden 10 bin civarında Arap kökenli Suriyeli bulunuyor.



SINIRDA YOĞUN ÖNLEM



Telabyad'daki gelişmeleri yakından takip eden güvenlik güçleri, sınır hattında da sürekli teyakkuz durumunda. Suriye ile olan 82 kilometrelik sınırının 40 kilometresi duvarla kapatılmış olan Akçakale'de, eli tetikte görev yapan asker sınırın diğer tarafını teknolojik tüm imkanlardan da yararlanarak olası saldırılara ve terörist sızmalara karşı 24 saat gözetliyor. Hudut karakoluna yönelik saldırının ardından Akçakale sınırına yapılan askeri personel ve zırhlı araç takviyesi ile de önlemler artırıldı.



12 YPG, 11 DEAŞ'LI TERÖRİST TUTUKLANDI



Öte yandan bu yılın ilk 3 aylık döneminde Telabyad'dan sınırı yasa dışı yollarla geçerek Türkiye'ye gelen, yanlarında silah ve patlayıcı ile yakalanan 12 YPG'li terörist tutuklandı. Türkiye'ye eylem için geldiği saptanan YPG'lilerin yanı sıra, yine sınırdan kaçak olarak geçmek veya gelmek isterken yakalanan 11 DEAŞ'lı terörist de tutuklandı.



- Gaziantep