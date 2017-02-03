Tekvandocuların Milli Takım Sevinci

Eskişehir'de Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübünün 4 tekvandocusu milli takıma seçildi.



Sporculardan Nazlıcan Etce, Bahadır Can, Ceren Aygün ve Melihat Bacaksız, 10-14 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda milli formayı giyecek.



Tekvando antrenörü Dilek Karakuyulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 sporcusunun milli takıma seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu sporcularımız uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Onlarla gurur duyuyoruz. Antalya'da düzenlenecek turnuva için hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah iyi sonuçlarla döneceğiz." dedi.



Milli takıma seçilen sporcular da başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.