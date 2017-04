Tekvandocular 'Ümit' Verdi

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda kazandığı 10 madalyayla takım halinde Avrupa 2'ncisi olarak gelecek adına ümit verdi.



7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da tamamlanırken, şampiyonada 32 ülkeden 437 sporcu mücadele etti. Şampiyonaya 32 sporcuyla katılan Türkiye, 2'si altın, 3'ü gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 10 madalya kazandı. Diğer ülkelere oranla genç bir kadroyla mücadele eden Türkiye, genel klasmanda Rusya'nın ardından Avrupa ikinciliğini elde etti. İtalya ise Avrupa üçüncüsü oldu. Erkeklerde, 8 sıkletin 4'ünde finale yükselmeyi başaran ve 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanan Türkiye, takım halinde Rusya'nın ardından Avrupa ikincisi oldu. Erkeklerde üçüncü sırayı İspanya aldı. Bayanlarda ise ilk üç sıra İtalya, Almanya ve Fransa'dan oluştu.



Altın madalya kazanan sporcular Hakan Reçber ve Hasan Can Lazoğlu, 5 aylık bir süre içinde ikinci büyük başarılarını elde ettiler. Kasım ayında Kanada'da düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda da mücadele eden iki sporcudan Hakan Reçber altın, Hasan Can Lazoğlu ise gümüş madalya kazanmıştı. 18 yaşındaki 2 sporcu, kısa süre içinde elde ettikleri iki önemli başarı ile gelecek adına ümit verdiler.



Şahin: "Geleceğimiz emin ellerde"



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri sonucun ardından geleceklerinin emin ellerde olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi. Başkan Şahin, "Büyük şampiyonalarda kürsüde yer alma geleneğimizi devam ettirdik. Biz, artık başarıyı istikrarlaştırmış bir federasyonuz. Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada diğer ülkelere oranla daha genç bir takımla mücadele etmemize rağmen takım halinde Avrupa 2'ncisi olduk. Genç sporcularımız bizi gelecek adına ümitlendirdiler. Elde edilen başarıyı ve madalyalarımızı Türk halkına armağan ediyoruz. Yürüdüğümüz bu başarılı yolda bize rehber olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Başbakanımız Binali Yıldırım'a, bizlere her zaman destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a 'büyük tekvando ailesi' adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Madalya kazanan sporcularımız



Altın Madalya: Hakan Reçber (63 kilo), Hasan Can Lazoğlu (80 kilo)



Gümüş Madalya: Deniz Dağdelen (54 kilo), İkra Kayır (57 kilo), Orkun Ateşli (87 kilo)



Bronz Madalya: İpek Çidem (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Simge Erensayın (67 kilo), Sude Bulut (73 kilo), Mervenur Evci (+73 kilo) - İSTANBUL