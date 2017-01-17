Tekvandocu İkiz Kardeşler Finalde Rakip Oldu

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen İlçelerarası Tekvando Turnuvası'nda iki kız kardeşler finalde birbirleriyle karşılaştı. Kıyasıya geçen mücadeleyi Aysel Uğural kazandı.



Finike ilçesinde düzenlenen İlçelerarası Tekvando Turnuvası'nda Kumluca ilçesinden katılan ikiz kardeşler Aysel ve Yağmur Uğural finalde birbirleriyle karşılaştı. 50 kilogram bayanlar kategorisinde mücadele eden ikiz kardeşler, turnuva boyunca tüm rakiplerini eleyerek finalde birbirleriyle karşılaştı. Kıran kırana geçen final mücadelesini Aysel Uğural kazandı. Kardeşler madalya kürsüsüne birlikte çıkmanın gururunu yaşadı. - ANTALYA