Tekvando: 7. Avrupa Ümitler Şampiyonası

Tekvandoda 7. Avrupa Ümitler Şampiyonası'nın son gününde Türk sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.



Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 32 ülkeden 437 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona, 4 sıkletle yapılan müsabakalarla sona erdi.



Organizasyonun son gününde Türkiye adına 8 sporcu tatamiye çıkarken, erkekler 87 kiloda Orkun Ateşli gümüş, kadınlar 73 kiloda Sude Bulut ve +73 kiloda Mervenur Evci bronz madalya kazandı.



Kadınlar 73 kiloda Kübra Kıyı ve +73 kiloda Esra Akbulak çeyrek finalde, erkekler 87 kiloda Ömer Faruk Çelik ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile Talha Bayram, ilk turda elendi.



Türkiye, Avrupa ikincisi oldu



Türk Milli Takımı, 7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nı 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 10 madalyayla tamamladı. Türkiye, genel klasmanda Rusya'nın ardından 2. sırada yer alırken, İtalya 3. oldu.



Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Bir büyük organizasyonu daha kürsüde tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Diğer ülkelere oranla daha genç bir kadroyla mücadele ettik. Sporcularımız bizi gelecek adına ümitlendirdi. Başarıda emeği geçen herkesi tek tek kutluyorum. Kazandığımız madalyaları ülkemize armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Madalya kazanan sporcular



7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda madalya alan ay-yıldızlı sporcular şöyle:



Altın: Hakan Reçber (63 kilo), Hasan Can Lazoğlu (80 kilo)



Gümüş: Deniz Dağdelen (54 kilo), İkra Kayır (57 kilo), Orkun Ateşli (87 kilo)



Bronz: İpek Çidem (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Simge Erensayın (67 kilo), Sude Bulut (73 kilo), Mervenur Evci (+73 kilo)