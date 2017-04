Tekvando: 7. Avrupa Ümitler Şampiyonası

7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonaya 32 ülkeden 437 sporcu katılıyor.



Her ülkenin sıkletlerde 2 sporcuyla mücadele edebildiği şampiyonanın ikinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapılırken, Türkiye'yi 8 sporcu temsil etti. Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber Avrupa şampiyonu olurken, kadınlar 57 kiloda İkra Kayır gümüş, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise bronz madalyanın sahibi oldu.



Hakan Reçber, geçen kasım ayında gençler kategorisinde elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından kariyerine bir de ümitler Avrupa şampiyonluğu ekledi.



Şampiyonanın ikinci gününde tatamiye çıkan diğer milli sporculardan kadınlar 57 kiloda Tuğba Yılmaz çeyrek final, erkekler 63 kiloda Muhammet Mustafa Bağlar ve 68 kiloda Hakan Kavurat ikinci tur, aynı kiloda Ferhat Can Kavurat ve kadınlar 53 kiloda Zehra Döşüçukur ilk turda elendi.



Türkiye, şampiyonada 2 gün sonunda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyaya ulaştı.



Üçüncü günde 8 sporcu ter dökecek



Şampiyonanın üçüncü gününde 8 Türk tekvandocu madalya mücadelesi verecek.



Erkekler 74 kiloda Onur Çalık ile Remzi Karakuş, 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve Sergen Curabaz, kadınlar 62 kiloda Şeyma Nur Söğüt ve Huri Korkut, 67 kiloda Simge Erensayın ve Melisa Mızrak, tatamiye çıkacak.



Başkan Şahin: "Sporcularımız Avrupa'yı ti·treti·yor"



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türk tekvandosunun gücünü bir kez daha gösterdiğini belirtti.



Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, millilerin katıldığı her organizasyonda kürsü gördüğünü belirterek, "Tekvandocularımız kürsüleri doldurmaya devam ediyor. Her yaş grubunda katıldığımız her organizasyonda mutlaka kürsüde yer alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Başarıda istikrarın önemini biliyor ve bu yönde yeni nesilleri yetiştiriyoruz. Bunun en güzel örneklerini de Sofya'da görüyoruz. Yine genç sporcularımız elde ettikleri başarılarla Avrupa'yı titretiyor." ifadelerini kullandı.