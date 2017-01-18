Tekstilkentin Sorunları Masaya Yatırıldı

VAN (İHA) – Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Şemsettin Bozkurt öncülüğündeki bir heyet, tekstilkentte incelemelerde bulunarak, yatırımcıların sorunlarını dinledi.



Van-Gürpınar Yolu 10'ncu kilometresinde 34 bin metrekare kapalı alan üzerinde inşa edilen tekstilkenti ziyaret eden Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürlüğü, Türk Telekom Müdürlüğü ve Van Sivil Toplum Konseyinin (Van STK) yetkilileri, yatırımcıların sorunlarını dinledi. Daha sonra AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, cep telefonu üzerinden firma yetkililerine seslendi. Ankara'daki yoğun gündeminden dolayı heyete eşlik edemediğini dile getiren Kayatürk, "Hükümetimizin desteği ve yardımları sayesinde tekstilkenti hayata geçirdik. Tekstilkent Van için büyük bir öneme sahiptir. Biz tekstilkentin ilk adımını attığımız zaman bunu vurgulamıştık. Şimdi Van cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Yapılacak olan destekler ve teşvikler, tekstilkenti daha da canlandıracaktır. Orada bulunan arkadaşlarımız, siz firma yetkililerin sıkıntıları dinleyecek ve bizde çözüm noktasında çalışmalar yapacağız. Ankara'da Başbakanımızın katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıdan dolayı aranızda değilim. En kısa zamanda yeniden bir araya geleceğiz" dedi.



Yapılan ziyaretin ardından heyet adına bir açıklama yapan Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Şemsettin Bozkurt ise, burada daha önce bazı sorunların yaşandığını belirterek, "Van Organize Sanayi Bölgesi olarak, tekstilkenti kuruluşundan beri takip etmekteyiz. Bugün de kurum amirlerimizle birlikte buradaki sorunları yerinde tespit etmek, bunlarla ilgili çözüm önerileri ve yatırımcılarımızın yanında olduğumuzu göstermek adına bir ziyaret gerçekleştirdik. Düşünsel, fikirsel ve mevzuat açısından kendilerine destek olmak istedik" dedi.



"Sorunların çözümü için burada büyük bir irade var"



Ziyarette ciddi sıkıntılar tespit etmediklerini aktaran Bozkurt, "Bizim tespit ettiğimiz burada çok devasa problemler yok. Burada daha önce ortaya çıkan, ancak üzerinde ivedilikle durulup hassasiyetle çözülen sorunlar vardı. Biliyorsunuz bir yol eksiğimiz var. İkinci etabın yapılması gerekiyor. Daha önce yaşanan elektrik kesintileri söz konusudur. Ancak bunlar önemli ölçüde giderilmiş durumda. Burada üretim yapmak için şu anda hiçbir engel yok. Günübirlik ortaya çıkabilecek sorunların da çözümü için burada büyük bir irade var. Biz de onun için buradayız" diye konuştu.



Van Tekstilkent İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Bayram ise, 5-10 bin istihdam ile anılmak istemediklerini belirterek, "Bizim asıl hedefimiz, var olan işsizliğe çözüm olmaktır. Burada ilk yatırımımızı yaptığımız zaman, bize 'bu iş olmaz' diyenler şimdi bizleri gıpta ile izliyor. Daha büyük yatırımlar yaparak ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine daha büyük katkılarda bulunmak için çaba harcıyoruz. Var olan küçük sorunlarımız, yapılan önemli müdahalelerle giderildi" dedi.



Konuşmaların ardından burada üretim yapan firmaları ziyaret eden heyet, yatırımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı. - VAN