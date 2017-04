Tekstilciler İstihdamda Kalıcı Destek Bekliyor

Mersin'den dünya devi markalara üretim yapan tekstilciler, istihdamda kalıcı destek bekliyor. MTSO Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı Meslek Komitesi Başkanı Ali Şimşek, "Bir personelin tüm maliyetinin karşılanması yerine, tüm personelimizin maliyetinde yüzde 10 ya da 20'lik destek verilmesini ve bunun da kalıcı olmasını talep ediyoruz" dedi.



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 11 No'lu Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı Meslek Komitesi Başkanı Ali Şimşek, bir açıklama yaparak sektörün sıkıntılarını anlattı. Özellikle tekstil sektöründe yaşanan istihdam sorununa vurgu yapan Şimşek, istihdamda çalıştıracak personel bulma ve bulduktan sonra maliyetlerini karşılama noktasında iki yönlü sıkıntı yaşandığına dikkat çekti. Türkiye'de genç nüfus fazla olmasına rağmen, artık gençlerin fabrikalarda çalışmak istemediğini belirten Şimşek, bu durumun ileri derecede personel açığını da beraberinde getirdiğini söyledi. "Bu nedenle işsizlikten öte iş beğenmeme durumu söz konusu" diyen Şimşek, işin cazibesinin artırılması, gençlerin daha çok tercih edebilmesi için şartlarının düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.



"İstihdamda tüm personel için kalıcı destek bekliyoruz"



Şartların düzeltilmesinin ancak desteklerle mümkün olabileceğini vurgulayan Şimşek, "Mevcut durumda işçilik ücretlerinin çok düşük olduğunu biliyoruz. Ancak bu rakamları işveren istese de artıramaz, çünkü piyasada oluşan rakam bu. Siz biraz üzerine çıkarsanız zaten düşük olan rekabetçi yapınız daha da bozulur. Bunun çözümü noktasında hükümetimizden destek bekliyoruz. Özellikle İstihdam Seferberliği ile birlikte tarihi destekler verilmeye başlandı. Ancak bizim talebimiz belli bir dönem için tüm işçilik maliyetlerinin karşılanarak işveren üzerindeki yükün neredeyse tamamen kaldırılması yerine, özellikle emek yoğun sektörler için bu desteklerin miktarını azaltıp tabana yayılması ve kalıcı hale getirilmesidir. Bizim sektörümüz makineleşmenin şu an için sağlanmasının mümkün olmadığı bir sektör. Yoğun insan gücüne ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle işçiliği ortadan kaldırarak girdi maliyetlerimizi aşağı çekebilme imkanımız yok. Tüm işçilik maliyetinin en az yüzde 10 ya da 20'sinin desteklenmesi halinde işçilerimize daha fazla maaş verebilme imkanına kavuşabiliriz. Bu durumda işçi de işveren de devlet de kazanacaktır, çünkü istihdamda artış yaşanır, kayıtdışılığın önüne geçilir, daha çok kişi bu alanda çalışmayı tercih eder ve herkes memnun olur" diye konuştu.



Şimşek, meslek liselerinin cazibesinin artırılıp gençlerin bu alanları tercih etmelerinin sağlanması gerektiğinin de altını çizdi.



"Güven ve istikrar ortamı devam etmeli"



Mersin'den tekstil ve konfeksiyon üzerine yoğun ihracat gerçekleştirildiğini, üreticilerin önemli bir bölümünün ihracatçı olduğunu kaydeden Şimşek, gerek üretici gerekse ihracatçılar için döviz kurlarındaki ani hareketliliğin sıkıntı oluşturduğunu dile getirdi. Bunun için ülkedeki güven ve istikrarın devamının iş dünyası adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, artık dünyanın büyük bir bölümünün tekstil ve konfeksiyonu öğrendiğini, bu nedenle en küçük bir huzursuzlukta müşterinin alternatif pazarlara yöneldiğini anlattı. Dövizdeki artışın değil, ani dalgalanmaların firmaları zor durumda bıraktığına işaret eden Şimşek, şunları söyledi: "Döviz kurunun istikrarlı artışına önlem alabiliyoruz ama anlık değişimler iki açıdan zarar veriyor. Bir taraftan hammadde fiyatlarını artırırken diğer taftan yurt dışındaki müşterinin döviz kurundaki artış oranında iskonto talebini beraberinde getiriyor. Sonrasında anlık artan döviz zaman içinde aşağı inip normal seviyesine geldiğinde müşterilerimizden iskonto iptalini talep edemiyoruz. Bu da sıkıntı çıkarıyor. Bu nedenle her alanda olduğu gibi dövizdeki istikrar da önemli."



"Yurt dışındaki müşterilerimizin alternatif arayışına girecek ortamlar oluşturmamalıyız"



Mersin'de tekstil ve konfeksiyon sektörünün oldukça güçlü olduğuna da dikkat çeken Şimşek, özellikle Mersin Serbest Bölge'deki imalatçıların tümünün yurt dışındaki dünya markalarına üretim yaptığını bildirdi. Dünya markalarının çalıştıkları firmalardaki denetimlerini çok sıkı tutması nedeniyle kalitenin her geçen gün yükseldiğini ve diğer illerin bu alanda önüne geçtiklerini ifade eden Şimşek, bunun dünyadan ek talepler olarak geri döndüğünü anlattı. Geçmiş dönemlerde Türkiye'nin imalat noktasında en büyük rakiplerinin Uzakdoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri olduğunu da hatırlatan Şimşek, "Geçmişte işçilik maliyeti düşük olan Uzakdoğu ülkeleri ile rekabette zorlanıyorduk, ancak bugün Avrupa'ya daha yakın olmamız, termin avantajımız nedeniyle tercih ediliyoruz. Bir başka rakibimiz Kuzey Afrika ülkelerine de kumaşların Türkiye'den gidiyor olması ciddi bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Kumaş Türkiye'den gidince onlar adına navlun maliyeti artıyor ve yine işçilikleri daha ucuz olmasına rağmen biz rekabet edebilir bir yapıya kavuşmuş oluyoruz. Bugüne kadar büyük uğraşlarla yer edindiğimiz Avrupa pazarındaki hakimiyetimizin devam etmesini istiyoruz. Bu nedenle yurt dışındaki müşterilerimizin alternatif arayışına girecek ortamlar oluşturmamalıyız" ifadelerini kullandı. - MERSİN