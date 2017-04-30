Tekstil ve Konfeksiyonda 'İhracatın Yıldızları' Sahiplerini Buldu
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'İhracatın Yıldızları' ödülleri BUTEKOM Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'İhracatın Yıldızları' ödülleri BUTEKOM Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Kaynak: Dunya.com
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