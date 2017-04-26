Tekstil ve Konfeksiyoncular İzmir'de Buluşacak

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından 4. Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması, 3 Mayıs'ta İzmir'de yapılacak.



Organizasyonun tanıtımı amacıyla bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay, buluşmanın 35 dernek üyesi firmanın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti.



Geçen yıl farklı illerden 325 profesyonel ziyaretçiyi İzmir'e getirmeyi başardıklarını kaydeden Abay, "Bu buluşmadaki amacımız üyelerimizin yeni ürünlerini, yeni trendleri sunmak, onların ticaret hacimlerini artırmak." dedi.



Abay, tekstilin yan sanayisine yönelik firmaların katıldığı buluşmanın başarılı bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "10 firmadan 9'u tekrar katılıyorsa bu organizasyon başarılı demektir. Katılan firmaların yüzde 90'ın üzerinde devamlılığı var. Hem firmaları bir araya getiriyoruz. Ayrıca yakın çevremizde bu konuda çok güçlü olan Denizli'yi buraya çektik. İstanbul'dan büyük firmaları buraya getirdiğimizde hacmin yükseldiğini görüyoruz." diye konuştu.



"Fuar haline getirmeyi düşünüyoruz"



Bu organizasyonu gelecek yıldan itibaren fuar haline getirmeyi düşündüklerini aktaran Abay, bunun temellerini yönetim kurulunda attıklarını söyledi.



Abay, fuara dönüşmesi halinde yer sorunu nedeniyle kısıtlı tuttukları katılımcı firma sayısının artacağını, ziyaretçi sayısının da bine yaklaşacağını ifade etti.



Aksesuar, ambalaj ve poşet, barkod, dantel, dar dokuma, düğme, etiket, kapitone, iş elbisesi, konfeksiyon makineleri, nakış gibi katılımcı ürün gruplarının bulunduğu buluşma, 3 Mayıs'ta Hilton Oteli'inde gerçekleştirilecek.