Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Temsilcileri Referandum Sonucunu Değerlendirdi

Tekstil ve hazır giyim sektörü temsilcileri, referandum un ardından artık ekonomiye odaklanılması ve iş dünyasının önünü açacak adımların atılması gerektiğini belirtti.



İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, yaptığı yazılı açıklamada, sandıktan çıkan sonucun ülke, millet ve demokrasi için hayırlı uğurlu olmasını diledi.



Tanrıverdi, "Buradan esas olarak Türkiye demokrasisinin ve ekonomisinin kazançlı çıkacağına inanıyorum. Daha çok üretim, daha çok ihracat için Türkiye, güçlü dinamiklere sahip. Özellikle ekonomi yönetiminden alacağı kararlarla bu dinamikleri harekete geçirip iş dünyasının önünü açacak adımları atmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Seçmen son sözü söyledi"



Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat da 6 aydır Türkiye'nin gündemini belirleyen tartışmada seçmenin son sözü söylediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Millettin kararının hayırlı olmasını diliyorum. Anayasalar toplumsal sözleşmelerdir ve uzun ömürlü olabilmeleri için en geniş mutabakatla yapılması tercih edilir. Önümüzdeki dönemde atılacak adımlarda bu hassas denge mutlaka dikkate alınarak hareket edilmeli. Diğer taraftan artık tartışmaya son verip bir an önce ekonomiye odaklanmalıyız."



"Türk markalarının yurt dışı büyüme hamlesinin süreceğini öngörüyoruz"



Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise Türk markalarının yeni dönemde de yurt dışı büyüme hamlesinin süreceğini, yurt içinde ise döviz artışından kaynaklanan sıkıntıların düzenlemelerle sona ereceğini belirtti.