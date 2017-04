Tekstil ve Halı Makinelerinin Iğneleri Ondan Soruluyor

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te babasının vefatının ardından annesi ve kardeşlerinin geçimi için üniversite yıllarında iş hayatına atılan Ayşe Tohumcu, yıllarca yabancı bir firmada pazarlama ve satış uzmanı olarak çalıştıktan sonra azmiyle kendi işini kurarak, Gaziantep ve bölge sanayisinin aranan ismi haline geldi.



Piyasada "İğneci Ayşe" olarak tanınan Tohumcu, Güney Kore'de kendi markasıyla ürettirdiği halı ve yuvarlak örgü makinelerinin iğne ve platinlerini satıyor, ayrıca ikinci el halı makinelerini yenileyerek Türkiye ve yurt dışına pazarlıyor.



Azmi ve başarısıyla tüm kadınlara örnek olan Tohumcu, AA muhabirine, aslen Kilisli 5 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldiğini, kamyon şoförü olan babasının vefatının ardından okuyabilmek ve ailesine destek olabilmek için üniversite yıllarında bir inşaat firmasında iş hayatına atıldığını, hem çalıştığını hem de okuduğunu anlattı.



Tohumcu, burada çalışırken gelen bir iş teklifi üzerine makine, makine iğnesi sektörüne adım attığını, yıllarca yabancı bir firmanın satış uzmanı olarak Gaziantep ve bölge illerinde çalıştığını ifade ederek, "1992'den 2003'e kadar orada çalıştım. 2003'te kendi şirketimi kurdum. Yine tekstil makineleri ve iğneleri üreten bir markanın bayiliğini aldım. Onlar gelip beni buldu, sektördeki tecrübeme dayanarak kendileriyle çalışmam için teklifte bulundular. 2010'dan beri de bir arkadaşımla birlikte Kore'de kendi markamızla iğne ve platin yaptırmaya başladık. Şu anda da 'Tokyo' adını verdiğimiz ürünleri satıyoruz. Artık sattığımız iğneleri kendi markamızla yaptırıyoruz." diye konuştu.



Şu anda tekstilin yanı sıra duvardan duvara halı üreten makineler üzerine de çalıştığını dile getiren Tohumcu, bu alanda da Türkiye, İran ve Türk cumhuriyetlerin distribütörlüğünü yaptığını vurguladı.



İngiltere ve ABD'den aldıkları ikinci el halı makinelerini yenileyerek sattıklarını anlatan Tohumcu, şunları kaydetti:



"Tafting dediğimiz duvardan duvara halı üreten firmaların makine ihtiyaçlarını hem de bu makinelerin yedek parçalarını getirip satıyorum. Tekstil makinelerinde 2 bin 750 tane iğne oluyor. Bu iğnelerin de belirli aralıklarla değmesi gerekiyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'daki makine varlığını bildiğim için müşterim aradığında makinesini söylediğinde ona rahatlıkla hangi iğne, platin veya makas gönderilmesi gerektiğini bilirim. Yani neyi neyle kullanacak, nasıl kullanacak, ben onların üzerine çalışırım. Bir de işimi seviyorum en güzeli bu, severek yapıyorum. İşçilikten gelen biriyim. Kurduğum işletmeyi, şu ana kadar yaptığım her şeyi kendi işçiliğimle, emeğimle elde ettim. Biri bana destek olmadı, biri bana para vermedi. Azimliyimdir, başaracağım dedim ve başardım. Çalışarak her şeyin elde edilebileceğine inanıyorum. Gençlerin öncelikle kazanacakları parayı düşünmemeleri gerekiyor. Bir işi yapıyorsa o işin her şeyini bilecek. Konusunda uzman olması gerek. Bir kumaşa baktığımda bir hata gördüğümde onun neden kaynaklandığını anlar ve anlatırım.



Bu işte başlangıçta kadın olduğu için zorlandığını anlatan Tohumcu, "Fabrikalarda, işletmelerde içeri almıyorlardı, tokalaşmak istemiyorlardı. Kadın olduğum için güvenemiyorlardı. Zorluklar beni yıldırmadı. Tabii aradan zaman geçince insanların ön yargıları yavaş yavaş yıkıldı. Şu anda sektörde kime sorulsa benim adımı verir. Ticarette cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan, yaptığım işle değerlendirilmek istiyordum, bunu da başardığıma inanıyorum." dedi.