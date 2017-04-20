Tekstil Sektörü Üniversite ile Buluştu

Tekirdağ'da tekstil sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, tekstil sektörünün üniversite ile buluşması temalı toplantı düzenlendi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, toplantının Vali Mehmet Ceylan'ın katılımıyla Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonunda yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Ceylan, tekstil sektöründe faaliyet gösteren kuruluş sayısının oldukça fazla olduğunu ifade etti.



Tekirdağ'da faaliyet gösteren 3 tekstil fabrikasının olduğunu ifade eden Ceylan şunları kaydetti:



"İlimiz için tekstil sektörü çok önemli ve bölgemizde tekstil sektöründe faaliyet gösteren kuruluş sayısı oldukça fazla. Şu anda ilimizde faaliyet gösteren 3 tekstil fabrikasında ar-ge merkezi var. Bu sayının önümüzdeki günlerde sekize çıkmasını planlıyoruz. Üniversite-Sanayici işbirliğinde yürütülen Ar-Ge çalışmaları ile "Ürün çeşitliliğini arttırma konusunda neler yapılabilir?", "Katma değeri yüksek tekstil ürünleri nasıl üretilir?" gibi sektöre yönelik sorulara cevap aranacak olan ve akademisyenlerimizin bilgi birikimini sanayicilerimizin tecrübesi ile birleştirmeye katkı sağlayacak bu önemli toplantıya katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim."



Toplantıya, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Natan Yakuppur ve yönetim kurulu üyeleri ile akademisyenler katıldı.