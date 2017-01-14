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Tekstil Makineleri Üretimi Doğru Yönetilirse 'Dış Bağımlılık' Azalır
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Tekstil Makineleri Üretimi Doğru Yönetilir...
Tekstil Makineleri Üretimi Doğru Yönetilirse 'Dış Bağımlılık' Azalır
14 Ocak 2017 Cumartesi 16:02
Tekstil makineleri alt sektörünü etkileyen temel eğilimlerin neler olduğu merakının peşindeyiz.
Tekstil makineleri alt sektörünü etkileyen temel eğilimlerin neler olduğu merakının peşindeyiz.
Kaynak:
Dunya.com
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