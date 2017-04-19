Tekstil İhracatı "Değerleniyor"

TOLGA ALBAY - Türkiye'nin tekstil ürünleri ihracatında yeni teknolojiler geliştirerek daha yüksek fiyatlı mal ihraç edilebilmesi için İzmir'de kurulan Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER), çalışmalarına koruyucu kumaşlarla başladı.



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Kalkınma Ajansı iş birliğiyle kurulan TEKSMER laboratuvarlarında, tekstil sektöründen 10'un üzerinde firma, yeni kumaş çeşitleri geliştirmek üzere akademisyenlerle ortak çalışmaya başladı.



Birlik Başkanı Sabri Ünlütürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pamuk elyafına dayalı kumaşlara göre en az 10 kat daha yüksek fiyatla satılan teknik tekstil ürünlerine olan talebin hızla arttığını, Türkiye'nin bu alanda dayanıklı çuval, dokunmamış mensucat, lastikler için kord bezi, emniyet kemeri gibi ürünleri ihraç ettiğini söyledi.



Teknik tekstil ürünleri ihracatının kısa zamanda toplam tekstil ihracatı içinde yüzde 20'lik payla yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştığını dile getiren Ünlütürk, bu alanda da asıl kazancın yeni elyaf ve lifler geliştirmekten geçtiğine dikkati çekti.



Su geçirmiyor, geç tutuşuyor



Yüksek dayanıklılık, su geçirmezlik, geç tutuşurluk, UV geçirmezlik, yansıtıcılık gibi özelliklere sahip kumaşlar konusunda bazı firmaların başarılı çalışmalarının bulunduğunu, bunların geliştirilmesi için başlattıkları çalışma kapsamında ilk adımın TEKSMER'in kurulmasıyla atıldığını dile getiren Ünlütürk, şu bilgileri verdi:



"TEKSMER ile birlikte çalışmaya başlayan 10'un üzerinde firma var. Bunun sayısını artırmaya çalışıyoruz. Laboratuvarlara Türkiye'de olmayan lif çekim cihazlarını kurduk. Hedefimiz yeni lifler ve elyaflar geliştirmek. 4,5 milyon liralık bir yatırım oldu ancak binaya para harcamadık. Birçok konuda da DEÜ'nün merkez laboratuvarlarındaki cihazlardan yararlanacağız.



Fizibilite çalışması sonucu 2 başlık öne çıktı. İlk etapta koruyucu kumaşlarla işe başladık, daha sonra medikal ve balistik kumaşlarda da çalışacağız. Koruyucu kumaş başlığı altında örneğin itfaiye personeli için geç tutuşan kumaş, vücut ısı dengesini koruyan askeri kıyafetler, ultraviyole koruyuculuğu olan kumaşlar gibi çalışma alanları var. Yeni kumaşların yanı sıra kullanılagelen benzeri kumaşların niteliğini artıran ve maliyetini düşüren çalışmalar da olacak. Medikal tekstilde ise ameliyatta kullanılan malzemelerden stent cihazına kadar geniş bir yelpaze var."



Savunma sanayisine de üretilecek



Savunma sanayisi için de bazı proje başlıklarının bulunduğunu, balistik kumaşlar konusunda çalışılacağını anlatan Ünlütürk, bu alanda yerlileşme hedefine destek olmak istediklerini vurguladı.



Birkaç yıl öncesine kadar daha düşük maliyetle üretim yapma iddiasındaki Çin ve Hindistan'ın da teknik tekstil için büyük laboratuvarlar kurduğuna işaret eden Ünlütürk, "Türkiye için teknik tekstilde yeni teknoloji geliştirmek bir alternatif değil zorunluluk. Bunun için özellikle bu zamana kadar Ar-Ge projesi yapmamış firmaları hedefledik. Kısa zamanda buradan başarı hikayeleri çıkaracağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.