Tekstil Fabrikasındaki Yangın Korkuttu

GAZİANTEP'te, bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.



Yangın, dün gece geç saatlerde 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda başladı. Elektrik sisteminin kısa devre yapmasından çıktığı ileri sürülen yangın, kısa sürede pamuk balyalarını tutuşturdu. Balyaların tutuşmasıyla etkisini artıran yangın, kısa sürede fabrikanın diğer bölümlerine de sıçradı. Fabrikadan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bir saatte söndürüldü.



Hasara yol açan yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.