Tekstil Fabrikasında Yangın Tatbikatı

Akçakoca'da faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.



Akçakoca Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Akçakoca İlçesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan işçilere yönelik yangınla mücadelede yapılması gerekenleri anlatmak ve uygulamak için tatbikat yapıldı. Tatbikatı tekstil fabrikasında çalışanlar ilgi ile izlerken, itfaiye ekipleri ilk olarak çatıdan insan kurtarma, yangına müdahale etme yönetmelerini gösterdi. Düzenlenen tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi.



TT-AY) - DÜZCE