Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, kentteki bir tekstil fabrikasında yangın tatbikatı yapıldı.



İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay'ın koordinasyonunda gerçekleşen tatbikatta fabrika çalışanlarına, herhangi bir yangın esnasında yapılması gerekenler uygulamalı şekilde gösterildi.



Olcay, yaptığı açıklamada, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Çıkabilecek bir yangına yapılacak müdahale hakkında tekstil fabrikası çalışanlarına yönelik tatbikat düzenledik. Onlara yangın esnasında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verdik. Başarılı bir tatbikat oldu. Başta fabrika yönetimine ve çalışanlarına gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum."