Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tekstil fabrikasında yangın tatbikatı düzenledi.



İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay'ın koordinasyonunda gerçekleşen tatbikatta, tekstil çalışanlarına herhangi bir yangın esnasında yapılması gerekenler uygulamalı bir şekilde gösterildi. Tatbikattan sonra bir açıklama yapan Olcay, "Çıkacak bir yangına yapılacak müdahale hakkında tekstil fabrikası çalışanlarına yönelik bir yangın tatbikatı düzenledik. Onlara yangın esnasında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verdik. Başarılı bir tatbikat oldu. Başta fabrika yönetimine ve çalışanlarına göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS