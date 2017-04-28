Tekstil Fabrikasında Yangın

Saray ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangında fabrikada çalışan işçiler dumandan etkilendi.



Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı hızla yayılan alevleri söndürmek üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Saray ve Çorlu istasyonlarından İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangında, dumandan etkilenen fabrika işçilerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.



Yangının çıkış sebebini belirlemek için başlatılan soruşturma devam ediyor.