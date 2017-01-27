Tekstil Fabrikasında Yangın

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangında, büyük maddi hasar meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi Sarıyer Sokak'ta Hüseyin Koç'a ait tekstil fabrikasında, işçiler çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yükselen dumanları fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 10 itfaiye aracı sevk edildi.



Yangını kontrol altına almakta zorlanan ekipler, fabrika duvarlarını ve bazı kapıları kırarak, yangına müdahale etti.



Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.