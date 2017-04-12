Tekstil fabrikasında kimyasal patlama: 40 kişi zehirlendi



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen kimyasal sızıntı sonrası yangın çıktı. Kimyasal maddenin çevreye yaydığı koku nedeniyle birçok fabrika işçilerini eve gönderirken, zehirlenen bazı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. ÇOSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada iddiaya göre kimyasal sızıntı yaşandı. Ardından da yangın çıktı. Ortaya çıkan kimyasal koku işçileri etkilerken, birçok fabrika paydos yapıp çalışanları evlerine gönderdi. Kimyasaldan etkilenen yaklaşık 40 kişi ise ambulnaslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri özel kıyafetlerini giyerek alevlere müdahale ederken, söndürme çalışmaları sürüyor. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan ve ÇOSB Müdürü Mehmet Özdoğan, olay yerinde inceleme yapıp, görevlilerden bilgi aldı.

Öte yandan Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından tüm OSB çalışanlarına SMS atılarak, olası bir ciddi zehirlenmeye karşı uyarıda bulunuldu. Mesajda şu ifadeler kullanıldı, "ÇOSB'de faaliyet gösteren bir fabrika ise, çalışanlarının cep telefonlarına şu mesajla yangınla ilgili bilgilendirmede bulundu: Değerli çalışanlarımız, akşam organize bölgesinde yaşanıldığı düşünülen kimyasal sızıntı olma ihtimaline karsı özellikle gece vardiyasından çıkan çalışanlarımız iş kıyafetlerini ve varsa etkilenen diğer kıyafetlerini diğer kullandığı elbiselerden ayrı yıkamalarını ve duş almalarını öneririz. Emziren çalışanlar için kimyasal madde ile ilgili net bilgiye ulaşılana kadar emzirmemeleri önerilir. (Sütü sağıp atmaları önerilir) Gerekli bilgi alındıktan sonra tekrardan bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilerinize."