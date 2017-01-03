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Tekrar) Zeybekci - Aralık Ayı Ihracat Rakamları (2)

Tekrar) Zeybekci - Aralık Ayı Ihracat Rakamları (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin düzenlenen toplantıda verileri açıklaması ANKARA - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisinin aralık ayı ihracat rakamlarını açıkladı, 2016 yılı ihracat verilerini değerlendirdi.

Tekrar) Zeybekci - Aralık Ayı Ihracat Rakamları (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin düzenlenen toplantıda verileri açıklaması ANKARA - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisinin aralık ayı ihracat rakamlarını açıkladı, 2016 yılı ihracat verilerini değerlendirdi.

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